ALTSO'dan annelere eğitim

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kadın Girişimciler Kurulu’nun eğitimleri son sürat devam ediyor. Bir eğitim kampüsü gibi çalışan ALTSO Akademi’nin yanı sıra Kadın Girişimciler Kurulu da yeni bir eğitime daha imza atmaya hazırlanıyor. ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Okul çağı çocuklarında duruş ve beslenme bozuklukları semineri düzenlenecek. Toplumun büyük kesimlerini ve özellikle anneleri ilgilendiren seminer 3 Kasım Cuma günü saat 18.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Uzman fizyoterapist Sema Hacıabbasoğlu fizyoterapist Onur Şanlı ve Öznur Kılınç, diyetiyesyenler Erkan Yavuz, Büşra Kahya ve Rabia Arslan’ın konuşmacı olarak katılacağı seminer halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek. ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Özlem Öz Kural eğitimin önemine dikkat çektiği açıklamasında “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için büyük önem taşıyan konular uzmanlar tarafından anlatılacak. Ben her zaman yanımızda olan ve bizlere destek veren ALTSO Başkanımız Sayın Mehmet Şahin’e teşekkür etmek istiyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.