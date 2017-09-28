ALTSO'dan 33 meslekte belge uyarısı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda 33 meslekte daha Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale getirildiği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada, "'MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ' 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ile 33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, 25.09.2018 tarihinden sonra (Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra) çalıştırılamayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecek" dendi.

TEBLİĞDE YER ALAN MESLEKLER SEVİYE

Bitim İşlemleri Operatörü 3

Boyama Operatörü 3

İplik Bitim İşleri Operatörü 2

İplik Eğirme Operatörü 2

Makine Montajcısı (kod 12UY0105-3) 3

Makine Montajcısı (kod 12UY0105-4) 4

Metal Kesimci 3

Metal Kesim Operatörü 4

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi 3

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü 4

Motosiklet Bakım Onarımcısı 4

Motor Testçisi (kod 11UY0009-4) 4

Motos Testçisi (kod 11UY0009-5) 5

Otomotiv boyacısı (kod 11UY0005-3) 3

Otomotiv boyacısı (kod 11UY0005-4) 4

Otomotiv Boya Onarımcısı 4

Otomotiv Kaportacısı (kod 11UY0006-3) 3

Otomotiv Kaportacısı (kod 11UY0006-4) 4

Otomotiv Montajcısı 4

Otomotiv Prototipçisi (kod 11UY0008-4) 4

Otomotiv Prototipçisi (kod 11UY0008-5) 5

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (kod 11UY0022-3) 3

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (kod 11UY0022-4) 4

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı 4

Ön İplik Operatörü 3

Ön Terbiye Operatörü 3

PVC Doğrama Montajcısı 3

Refrakterci (kod 12UY0070-3) 3

Refrakterci (kod 12UY0070-4) 4

NC/CNC Takım Tezgâhları Elektr. Servis Görevlisi 5

NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi 5

NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama-Servis Görevlisi 5

Tren Makinisti 4