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ALTSO'da seçimlere son 12 gün

4 Nisan'da gerçekleşecek ALTSO seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Mehmet Şahin "Yeni dönemde, hayata geçirdiğimiz projelerimizi taçlandıracak hedeflerimizle esnafımıza ve turizmcimize nefes aldıracağız" dedi

ALTSO'da seçimlere son 12 gün

4 Nisan'da gerçekleşecek ALTSO seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Mehmet Şahin "Yeni dönemde, hayata geçirdiğimiz projelerimizi taçlandıracak hedeflerimizle esnafımıza ve turizmcimize nefes aldıracağız" dedi

22 Mart 2018 Perşembe 23:29
ALTSO'da seçimlere son 12 gün
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek seçimleri öncesi heyecan doruğa çıktı. ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin ile rakibi olacak Mustafa Tuna'nın seçim çalışmaları da aralıksız sürüyor. Şahin, 4 Nisan'daki seçime bir önceki seçimde olduğu gibi yine kırmızı liste ile girecek. ALTSO seçiminde 6 bine yakın üye oy kullanacak. 
'PROJELERİMİZİN MERKEZİNDE 'TURİZM' OLACAK'
Yeni dönem projelerine ilişkin Yeni Alanya'ya konuşan Mehmet Şahin "Çalışmalarımız tüm Alanya halkını kapsayacak. Alanya'nın en büyük gelir kapısı turizm olduğu için, turizm ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Golf sahaları, Akdağ Kayak Merkezi ve marka otellerin Alanya'ya kazandırılması konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
'HIZLI TRENİ ALANYA'YA GETİRECEĞİZ'
Şahin, bir süredir gündemde olan yeni Antalya-Alanya Otoyol Projesi ile hızlı tren çalışmalarının da takipçisi olacaklarını ifade ederek "Yeni dönemde Organize Sanayi çalışmalarımızı tamamlayacağız. Alanya Toptancı Hali projemiz zaten herkesin malumu olduğu üzere bitme aşamasında. Mahmutlar ve Konaklı bölgelerimize noter ve fakülte binalarımızı kazandırıp, çok çeşitli projelerimizle görevde bulunduğumuz süreci en iyi şekilde değerlendirmek, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimizi taçlandırmak istiyoruz" dedi. 
Adaylardan Mustafa Tuna ise, Yeni Alanya'nın projelerine ilişkin sorusu üzerine "İlerleyen günlerde paylaşacağım" dedi. 

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