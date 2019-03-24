ALTSO'da kişisel eğitim semineri: 'Önce kendinizi sevin'

ANNE tarafından Alanyalı olan psikolog Esra Ezmeci, seminerde “Özgüven ve Etkili İletişim” konusunu işledi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, geçmişte Aşkım Kapışmak, Doğan Cüceloğlu ve Nurettin Nursaçan gibi alanında uzman isimlerden sonra ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi de Alanya halkı ile buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘EĞİTİMDE REKORA KOŞUYORUZ’

ALTSO Konferans Salonu’nu dolduran kalabalığa seslenen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, programın açılış konuşmasında, “Eğitim konusunda ülkemize örnek ve lider kuruluşlar arasına giren Odamız sadece kişisel eğitimlerde değil, mesleki eğitim ve hatta yükseköğrenim konusunda da bugüne kadar üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 2013 Haziran ayında göreve geldiğimiz günden bu yana 25 bin kişiye eğitim verdik. Bu bir rekordur. Bu rakamı görev süremiz sonrasında 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

‘YÜKSEKÖĞRENİME DE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ’

ALTSO Akademiyi kurarak kısa zamanda rekor sayıda kişiye kişisel ve mesleki alanda eğitim verdiklerini, bunun yanı sıra ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nu da Alanya’ya kazandırdıklarını hatırlatan Şahin, “Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun önderliğinde kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne destek vermek ve turizm sektörünün ara eleman sorununa katkıda bulunmak amacıyla ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nu kurduk” diye konuştu.

‘ÖZGÜVEN BAŞARININ ANAHTARI’

Başkan Şahin’in konuşmasının ardından programa başlayan Ünlü Psikolog Esra Ezmeci de özgüvenin yaşamımızdaki önemine dikkat çekti.

Ezmeci, bu seminerde "Ben özgüvensizim, kendime güvenemiyorum", "Ne yaparsam daha özgüvenli olurum?", "Kendime nasıl güveneceğim?" sorularının cevaplarını vereceğini dile getirdi.

“Mutlu olmak için ‘Başkaları ne düşünür?’ sorunuzu ‘Ben ne düşünüyorum?’ ile değiştirin” diyen Ezmeci, “Özgüven ve özdeğer duygusunun güçlenmesi için kadınlar çocukta yapmalı, kariyerde… Bu şekilde hem kadın daha mutlu oluyor hem de çocuğuna daha kaliteli vakit ayırabiliyor. Çocuklarımızın güzel yetişmeleri için özgüvenli ve özdeğer duygusu yüksek annelere ihtiyaçları var. Yaşasın güçlü kadınlar, güçlü anneler” şeklinde konuştu.

‘ÖZGÜVENİN 7 TEMEL KURALI VAR’

Özgüven kazanırken insanlarla etkili iletişimin de doğru yapılmasına vurgu yapan Ezmeci, “Özgüveninizi arttırmak için 7 önemli maddeye uymak zorundayız. Bunlardan ilki kendinizi tanımak. Sizi neler mutlu ediyor, neler öfkelendiriyor gibi soruların cevabını bilmeniz lazım. Olumlu ve olumsuz özelliklerinizi belirleyin. Bunları bilmeniz gerekir. Özgüveni olmayan insanlar daha çok olumsuzlukları görme eğilimi taşıyor. Yani olumlu taraflarını ve şu ana kadar başardıklarını unutuyorlar. Daha sonra kendi öz bakımınıza önem verin. Yani giyiminize, yediklerinize, içtiklerinize önem verin. Bu sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Siz kendinize önem vermezseniz başkasından da bunu bekleyemezsiniz. Zihninize daima değerli olduğunuzu hatırlatın. Öz değer ve özgüven bir arada olmalı. Yaşam alanınız olan evinizde düzenli olun, temizliğe ve hijyene önem verin. Bu da kendinizi iyi hissetmenize ve özgüven kazanmanıza katkı yapacaktır. İnsanlarla iletişime geçin. İlk adım atan siz olun. Bundan çekinmeyin. İyi bir dinleyici de olmalısınız. Diğer bir önemli konu, geçmişi yaşamayın. Daima ileri bakın. Geçmişten derslerinizi alın ama olumsuzlukları hafızanızdan silin. Son olarak size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun” dedi.