ALTSO'da gündem: Vergi affı

7143 SAYILI Vergi Affı konusunda oda başkanlarını bilgilendiren Uzun, ev sahipliğinden dolayı Başkan Şahin’e teşekkür etti. Başkan Şahin ise sivil toplum örgütleri olarak devlet kurumlarıyla koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, iş adamlarını vergi affından yararlanmaya davet etti. Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, ALTSO’da Başkan Mehmet Şahin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Vergi Affı’ toplantısında, oda başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan’da yer aldı. Halk arasında “Vergi Affı” olarak bilinen 7143 Sayılı Kanun hakkında oda başkanlarına ayrıntılı bilgiler veren Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, oda başkanlarından da üyelerini bilgilendirmesini istedi.

UZUN: SON TARİH 31 TEMMUZ

7143 Sayılı kanunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini aktaran Başkan Uzun, “Kanun çerçevesinde başvuru müracaatları hızlı bir şekilde alınıyor. Gerek vergi dairelerimiz üzerinden gerekse internet üzerinden mükelleflerimiz müracaatlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu yapılan müracaatlar sonucunda mükelleflerimize ödeme planları hızlı bir şekilde verilmektedir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, ÖTV Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi yine aynı şekilde idare para cezaları, öğrenim kredileri gibi birçok borç kanun içerisinde yer almaktadır. Kanun büyük imkanlar getiriyor. Son tarih 31 Temmuz 2018” diye konuştu. Uzun ayrıca bu uygulama esnasında Alanya’daki oda başkanlarından da büyük destek gördüklerini belirterek, “Oda başkanlarımız sağolsun bu süreçte hem üyelerinin hem de vatandaşlarımızın bilinçlenmesi yönünde duyurular yaptılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

‘KOORDİNASYONLU ÇALIŞIYORUZ’

Toplantıda söz alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise vergi affının önemine değindi. Bir kez daha herkesi bu fırsattan yararlanmaya davet eden Şahin, “Uygulama büyük yararlar sağlıyor. Hem yapılandırmada ve özellikle peşin ödemede sıfıra yakın faiz indirimleri var. 31 Temmuz’a kadar herkes başvurusunu yapsın” şeklinde konuştu. Sivil toplum örgütleri olarak devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarına değinen Başkan Şahin, “Vergi dairesi başkanımıza, vergi dairesi müdürümüze, toplantıya katılan oda başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Ev sahipliğimizde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vergi Dairesi Başkanımız Metin Bey Antalya’dan buralara kadar geldi. Davet etseydi bizde Antalya’ya giderdik ama sağ olsun kendisi incelik gösterdi. O açıdan kendisine tekrardan çok teşekkür ederim. Her zaman dediğimiz gibi devlet kurumlarıyla da koordineli biçimde çalışarak şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Bu manada bu toplantının çok olumlu sonuçları olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.