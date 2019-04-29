ALTSO'da ‘Dijital Turizm Zirvesi’

TURİZM sektörünün dijital geleceğinin konuşulduğu ‘Dijital Turizm Zirvesi’, ALTSO Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Dijital Turizm Zirvesi’ni teknoloji devriminin merkezinde yer alan kurumsal yazılımın lideri ‘SAP’ işbirliğinde, Netizen, Art-in System, Digital Partners, Hotel Runner, Global Dönüşüm firmalarının katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ŞAHİN: “ALANYA’MIZ ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN TURİZM MERKEZLERİNDENDİR”

1948 yılında şans eseri bulunan Damlataş Mağarası’nın Alanya turizmi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Şahin, “Özellikle 1980’li yıllarda turizm sektörüne sağlanmaya başlayan ve günümüzde de artarak devam eden teşvik tedbirlerinin de etkisi ile Alanya’mızda dünyanın en modern otelleri ve turizme bağlı kültür ve sanat yatırımları, yollar, mesire yerleri ve spor tesisleri yapılmıştır. Bu yatırımlar ve ulaşım imkânları ve diğer sektörlerde gerçekleştirilen yatırımlar ile Alanya’mız bugün ülkemizin en önemli turizm ve ticaret merkezlerinden birisi durumuna gelmiştir” dedi.

ŞAHİN: “12 AY TURİZM İÇİN BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİK”

Alanya turizminin 12 aya çıkması için AKDAĞ Kayak Merkezi’nin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, AKDAĞ Kayak Merkezi’nin Alanya turizmine kazandırılması hususunda büyük aşama kaydettiklerini söyledi. Şahin, “ Sürdürülebilir bir turizm için kalitenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kalitenin arttırılması için de kalifiye personele olan gereksinimin de farkındayız. Bu açıdan sektöre kulak vererek kalifiye personel ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla yok paramızla ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nu Alanya’mıza kazandırdık” diye konuştu.

Alanya’nın ana sektörleri olan Turizmin yanı sıra tarım, emlak ve inşaat sektörlerine de konuşmasında kısaca yer veren Başkan Şahin’den sonra kısa bir konuşma yapan Global Dönüşümden Başar Ceylan, son yılların dijitalleşme verileri başta olmak üzere, global firmaların değişiminden bahsetti.

ÖNCEL, “TEKNOLOJİ FIRSATLAR AÇIYOR”

Netizen’den Ümit Öncel, ‘Nedir Bu Dijitalleşme?’ sunumuyla katılımcılara, yapay zeka, dijital veriler gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdi. Teknolojinin açtığı fırsatlara değinen Öncel, “Seyahat eden herkes dijitalleşmeden faydalanıp, yapay zekayı kullanmak istiyor. Bu da hem müşteriye hem de sektörde yer alan firmalara büyük faydalar sağlıyor” dedi.

SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Barhan Çelik, SAP ile Geleceğin Seyahat Deneyimi konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. Sektörde kullanılan uygulamaları misafir-firma ölçeğinde açıklayan Çelik, “Sektör için müşterinin deneyimi çok önemlidir. Müşterinin deneyiminin iyi olması için bütün imkanlar kullanılır. Ama müşterinin deneyimi kötüyse onu da düzeltecek önlemler almalıyız” diyerek, müşteri deneyiminin önemine değindi.

Turizmde Yapay Zeka ile Karlılığı Arttırmak sunumuyla da Art-in Systems’den Ümit Aydın, katılımcıları bilgilendirdi. Yapay zekanın özellikle son iki yıldır konuşulmaya başlandığına vurgu yapan Aydın, “Yapay zeka son iki yıldır önem kazandı. Uygulanması için çok fazla değil. Tüm dünyada ise daha yeni yeni kullanılmaya başlanıyor” dedi.

Türkiye-İspanya turizm rekabetinden de çarpıcı örnekler veren Aydın, İspanya’nın her şey dahil sisteminden vazgeçişini de anlattı. Turizmde para kazanmak için farklı olmak gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Farklılık olursa rekabete girmeden para kazanabiliriz” dedi. Aydın ayrıca, misafir başı harcama tutarı, yapay zekanın basitleştirilmiş adımları konusunda da katılımcılar bilgilendirdi.

Dijital Turizm Zirvesi’nin son kısmında ise Digital Partners’ten Tunç Günbey ‘Yurt Dışında Dijital Kanalları Nasıl Etkin Kullanmalıyız?’, Hotel Runner’den Kemal Gökdeniz ise ‘Online Gelirlerde Türkiye’nin Durumu ve Dijitalleşmenin Yol Haritası’ sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiler.