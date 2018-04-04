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 ALTSO başkanını seçiyor

ALTSO seçimi saat 09.00 itibariyle Atatürk Spor Salonu'nda başladı.  Mehmet Şahin ve Mustafa Tuna'nın yarışına sahne olacak seçimde 6 bin üye oy kullanacak

 ALTSO başkanını seçiyor

ALTSO seçimi saat 09.00 itibariyle Atatürk Spor Salonu'nda başladı.  Mehmet Şahin ve Mustafa Tuna'nın yarışına sahne olacak seçimde 6 bin üye oy kullanacak

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:00
 ALTSO başkanını seçiyor
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) heyecanla beklenen seçimi bugün gerçekleşiyor. Mehmet Şahin daha önce olduğu gibi yine kırmızı listeyle, rakibi Mustafa Tuna ise mavi liste ile seçime giriyor. 
Sonucu aylardır merakla beklenen ALTSO seçimleri Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı yayınla veriliyor. Saat 17.00’ye kadar devam edecek oy kullanma işleminde yaklaşık 6 bin üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

ADAYLAR DİM TV’YE KONUŞTU
DİM TV canlı yayınında Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan ALTSO Başkanı ve Adayı Mehmet Şahin, ”5 yılın meyini alacağımızı düşünüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Alanya olacak. Hiç önemli değil ben yada rakibim kazansın” dedi.  
Mustafa Tuna ise, “Uzun bir maratonun ardından Alanya ekonomisi önümüzdeki 4 yılın ticaretini yönetecek ekibi seçecek. Alanya’mıza hayırlı olsun diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 10:30
Anahtar Kelimeler:
Mehmet şahinAtatürk Spor SalonuALTSOMustafa Tuna
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