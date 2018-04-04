 ALTSO başkanını seçiyor

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) heyecanla beklenen seçimi bugün gerçekleşiyor. Mehmet Şahin daha önce olduğu gibi yine kırmızı listeyle, rakibi Mustafa Tuna ise mavi liste ile seçime giriyor.
Sonucu aylardır merakla beklenen ALTSO seçimleri Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı yayınla veriliyor. Saat 17.00’ye kadar devam edecek oy kullanma işleminde yaklaşık 6 bin üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor.
ADAYLAR DİM TV’YE KONUŞTU
DİM TV canlı yayınında Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan ALTSO Başkanı ve Adayı Mehmet Şahin, ”5 yılın meyini alacağımızı düşünüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Alanya olacak. Hiç önemli değil ben yada rakibim kazansın” dedi.
Mustafa Tuna ise, “Uzun bir maratonun ardından Alanya ekonomisi önümüzdeki 4 yılın ticaretini yönetecek ekibi seçecek. Alanya’mıza hayırlı olsun diliyoruz” şeklinde konuştu.
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