ALTSO Başkanı Şahin'den yürüyüş

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri 4 Nisan Çarşamba günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Mevcut başkan Mehmet Şahin ile Mustafa Tuna'nın yarışacağı seçimlere 2 gün kala, her iki isim de saha çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Şahin seçim ofisini Ananas Otel arkasındaki bir apart otelde açarken, Mustafa Tuna da Gazipaşa Dolmuş Durağı girişindeki seçim ofisinde üyeleri ağırlıyor. Seçime sayılı günler kala her iki isim de gövde gösterisi yapmak için ekipleriyle birlikte yürüyüş yapma kararı aldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "5 yıldır üyelerimizden aldığımız güç ve teveccühle çıktığımız hizmet yolunda söz verdiğimiz tüm projeleri gerçekleştirmenin huzuru ve gururu içinde, 4 Nisan'daki seçimlere hazırlanıyoruz. Hizmetin en iyisine layık Alanya için oluşturduğumuz tecrübeli, ilkeli ve çalışkan ekibimizle 2 Nisan Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'de Atatürk Anıtı önünde toplanarak birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşte sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyacağız." ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna ise seçim öncesi 'Umut Yürüyüşü' adı altında bir yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi. 2 Nisan Pazartesi günü (bugün) saat 13.00'te Kale Market önünde başlayacak olan yürüyüş, Atatürk Anıtı'na kadar sürecek. Anıt önünde toplanacak esnaf ve vatandaşlara hitap edecek olan Mustafa Tuna, ardından üyelerle toplu fotoğraf çekimi yapacak.