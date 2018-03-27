ALTSO Başkanı Şahin'den önemli açıklamalar

GÖREVE geldiği 2013 Haziran ayından bu yana ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Ankara İrtibat Ofisi, Türkler Toptancı Hali, Doğalgaz, Güzelbağ Sanayi Sitesi, ALTSO Turizm MYO gibi birbirinden önemli projelere imza atan ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin, ALTSO üyelerinin görev vermesi halinde Yat Limanı'nın değişimi, Mahmutlar'a fakülte ve noter, marka oteller, Konaklı’ya Yabancı Diller Okulu gibi projeleri de hayata geçireceğini söyledi.

4 Nisan 2018 Çarşamba günü yapılacak ALTSO seçimleri öncesi konuşan Şahin "Yaptığımız projeler, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ İLK 6 AYDA TUTTUK'

2013 yılında yaşanan seçim sürecinden önce ALTSO üyelerine önemli projelerin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Şahin "Verdiğimiz sözleri göreve gelir gelmez ilk 6 ay içerisinde gerçekleştirdik ama ‘Verdiğimiz sözleri tuttuk, artık yeter' demedik. Yeni projeler için, Alanya’mızın kalkınması için uğraştık. Alanya’mıza devlet üniversitesi kuruldu, sessiz kalmadık. ALTSO Turizm MYO’yu üniversitemizin hizmetine sunduk. Üyelerimizin haklarını her zaman koruduk. ‘Kırtasiye kırtasiyeciden alınır’, ‘Alanya’da alışveriş var’ gibi üyelerimiz için kampanyalar düzenledik” dedi.

'ŞİMDİ SIRA YENİ PROJELERDE'

'Alanya’mızın marka değerini yükseltecek vizyon projelere imza attık' diyen Başkan Şahin, yeni dönemde hedeflerinin marka oteller, yat limanı değişimi gibi Alanya’ya değer katacak projeler olduğunu söyledi. Başkan Şahin "Alanyamız için elimizi taşın altına koyduk. Tanıtımda sorumluluk aldık. Elimizden gelen gayreti her zaman gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Referansımız yaptıklarımız" dedi.