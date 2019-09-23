ALTSO Başkanı Şahin'den iflas değerlendirmesi

ŞAHİN açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Öncelikle Thomas Cook Seyahat Acentesi’nin aldığı kararı büyük bir üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek isterim. Alınan bu kararın yarattığı şok ile acentenin İngiltere misafirlerini ağırlayan konaklama tesislerinin paniğe kapılmadan, Türk Misafirperverliğini en iyi biçimde göstermeye devam etmeleri, odaları boşaltmamaları ve ücret talep etmemeleri gerekmektedir. Bu konuda zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımız kamuoyunu rahatlatacak açıklamasını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladığı mesajla İngiltere Misafirlerinin ödemelerinin “İngiltere Kamu Otoritesi” güvencesinde olduğunu ve yine Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları “Kredi Destek Paketi” ni en hızlı biçimde hayata geçireceklerini açıkladı. Ayrıca bakanlığımızın açıklamasında açık biçimde İngiltere Misafirlerinden ücret talep eden ve odalarını boşaltan işletmelere de ceza verileceğine yer verildi. Bakanlığımızın yaşanan bu hadiseye çok hızlı biçimde müdahale etmesi en büyük tesellimiz. Ayrıca valiliklerde de kriz masaları kurulmuştur. İngiltere’den misafir ağırlayan konaklama işletmelerine büyük görevler düşüyor. Düşünülmeden atacakları her hatalı adım turizme önemli zararlar verebilir. Zaten mağdur olmamaları için devletimiz gerekli güvenceleri verdi. Ben devletimizin yerinde kararları ve sektör temsilcilerinin atacakları doğru adımlarla bu problemli süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Özetle, bu aşamada devletimiz gerekli adımları atıyor, paniğe gerek yok! Biz de süreci yakından takip ederek üzerimize düşeni yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz”