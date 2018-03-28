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ALTSO Başkanı Şahin'den Dim TV'ye özel açıklamalar

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, üyeleri ile geleneksel hale getirdiği kahvaltılı istişare toplantısında buluştu. Şahin, toplantı sonrası Dim TV'ye özel açıklamalarda bulundu

ALTSO Başkanı Şahin'den Dim TV'ye özel açıklamalar

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, üyeleri ile geleneksel hale getirdiği kahvaltılı istişare toplantısında buluştu. Şahin, toplantı sonrası Dim TV'ye özel açıklamalarda bulundu

28 Mart 2018 Çarşamba 23:38
ALTSO Başkanı Şahin'den Dim TV'ye özel açıklamalar
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 4 Nisan'da gerçekleşecek oda başkanlığı seçimleri öncesinde üyelere projelerini anlatmaya devam ediyor. Şahin, toplantı sonrası Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı açıklamada "Biz 5 yıl önce bu kahvaltılı istişare toplantılarımıza başladığımızda 20-30 kişiyle başladık. Ancak şimdi 400-500 kişilik salonlar bile bizi almıyor. Üyelerimizden aldığımız bu enerjiyle biz de yeni projelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yıl seçim nisan ayına ertelendiği için biz de toplantıları biraz daha sıklaştırdık. Verimli toplantılar geçiriyoruz. Biz zaten seçimle çok alakalı değildik. Rutin yaptığımız işleri yapıyoruz. Bunun dışında bir hafta kadar önce seçim ofisini açtık. Üyelerimize projelerimizi aktarma konusunda ofisimizde başarılı bir kampanya yürüttüğümüzü düşünüyorum" dedi.
TUNA'YA BAŞARI DİLEDİ
Seçimlerin bir bayrak ve hizmet yarışı olduğunu söyleyen Şahin, "Bu tatlı bir yarış. Ben odamızın bir diğer başkan adayı olan Mustafa Tuna'ya da başarılar diliyorum. Seçim sonucunda kazanan Alanya olsun. Çünkü Alanya kazanırsa hepimiz kazanırız. Bu düsturla hareket edersek, daha seviyeli ve güzel ortamlarda gelişen bir seçim atmosferi yaşarız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altso Başkanı Mehmet şahinşahinDimALTSO
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