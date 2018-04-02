ALTSO Başkanı Şahin'den 'Birlik' yürüyüşü

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan'da gerçekleşecek seçimleri öncesi iki adaydan birisi olan mevcut Başkan Mehmet Şahin, bugün ekibi ve destekçileriyle birlikte Atatürk Anıtı önünden başlayıp, Damlataş'a ardından tekrar Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek hem esnafları selamladı hem de seçimler öncesi gövde gösterisi yaptı. Büyük bir kalabalığın eşlik ettiği Mehmet Şahin de yürüyüşün ardından duygu dolu anlar yaşadı. Dim TV'nin (dimtv.tv) canlı olarak ekranlara taşıdığı yürüyüşün ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Şahin, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "2013'te aldığımız hizmet bayrağını en iyi şekilde taşımaya, iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Türkiye'de ve Alanya'da ciddi ekonomik krizler oldu. Biz mücadelemizi hiç bırakmadık. Verdiğimiz sözleri 6 ayda yerine getirdik. Ama bunlar bittikten sonra 'Odanın rütin işlerini yapalım' diyip kenara çekilmedik, sürekli proje ürettik. Her geçen gün, yeni ihtiyaçlar getirdi, biz de çalıştık ve hepsini aştık. İnanın çok mutluyum, Alanya bana hakkını helal etsin, varsa bizim de hakkımız helal olsun. Bizi çok sahiplendiler, gelmek isteyip de gelemeyen çok dostumuz oldu. Hepsine teşekkür ederim. Bugünkü yürüyüşümüz gibi umarım seçimimize de iyi bir katılımla gideriz" dedi.

'YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI'

Yeni dönem için başlayan ve yarım kalan projelerini tamamlayacaklarını, hazırladıkları yeni projeleri de olduğunu ifade eden Şahin, "Marka zincir oteller, Akdağ Kayak Merkezi, golf merkezi, İskele değişimi de olmak üzere daha çok projemiz var. Tabi bunların yanında dile getirmediğimiz çalışmalar da var. Örneğin sanayiye motor ustalığı ile ilgili çalışma alanları kuracağız. Sanayide motor ustalarına ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) izinlerini aldık, bir hayırseverimizle birlikte orada motor ustaları da yetiştireceğiz. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalar yapacağız. Alanya'ya gelen turist profilini yükseltmek için çalışmalar yapacağız. Alanya'da spor ve sağlık turizmine ihtiyacımız var. Zincir oteller bizim Alanya'ya sözümüz, bugüne kadar hal projesini, sanayi projesini, Ankara projesini nasıl hayata geçirdiysek bunları da kısa zamanda hayata geçireceğiz ve aralıksız çalışmalarımıza ve proje üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'EMLAK SEKTÖRÜ İÇİN ADIMLAR ATILACAK'

1 Ekim'de yapılması gereken seçimlerin ertelenmesinden dolayı boş durmadıklarını, söz verdikleri gibi Göç İdaresi'ni daha rahat bir yere taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Alanyamızın tarihi Kültür Evi'ne Göç İdaresi'ni taşıdık. Şimdi personel takviyeleri yapılıyor. Bunlar inşaat ve emlak sektörümüz için çok önemli adımlar. Emlak sektörümüz kesinlikle teşvik kapsamına alınmalı. İnşaatçılar da ihracatçı sayılır, bu sebeple onların da bu kapsama alınması için elimizden geleni yapacağız. Öte yandan tarım için hal projemizi hayata geçirdik. Gazipaşa'da, Serik'te daha projeye başlayamadılar. Biz mustahsilimizin öneminin farkındayız. Bu sebeple hemen gittik projeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e sunduk. Tarımda da tanıtıma önem veriyoruz. Alanya'da Avokadocular Birliği kuruldu, hemen gittik avokadonun patentini ALTSO olarak Alanya avokadosu ismiyle aldık. Muşmulayla ilgili de çalışmalarımız var. Alanya'nın iklimi, tropikal meyveler yetiştirmeye uygun. Bu nedenle her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapacağız da" diye konuştu.