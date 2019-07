ALTSO Başkanı Şahin'den bankalara 'faiz' çağrısı

AÇILIŞ, yoklama ve mazeretlerin görüşülmesinin ardından ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıya, Alanya SGK Müdürü Muharrem Kaya’da katılarak, meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı.

ŞAHİN’DEN ÇAVUŞOĞLU’NA VİZE TEŞEKKÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin’in vize açıklamasını değerlendiren Başkan Şahin, “Hususi ve hizmet pasaportu taşıyan Türk vatandaşlarımız için Rusya’nın vizeleri kaldırması önemli bir gelişme. Hem bölgemiz, hem de ülkemiz için. Uygulamanın tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişlemesini arzu ediyoruz. Ben buradan bir kez daha bu konuda emeği geçen Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ederim” dedi. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimini de değerlendiren Başkan Şahin, “Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimi iş dünyamıza moral ve umut verdi. Şimdi aynı indirimi bankalardan bekliyoruz. Bu sayede iş adamlarımız daha fazla yatırım yapma imkanı bulacak, ekonomimiz canlanacak ve daha fazla istihdama katkı sunulacak” dedi.Başkan Şahin, konuşmasında meclis üyeleriyle son bir aylık yönetim kurulu faaliyetlerini de paylaştı. TRT Antalya Radyosu’nda Tarım Gündemi programına konuk olduğunu belirten Başkan Şahin, “Program sayesinde odamız tarafından coğrafi işaret tescilleri yaptırılan Alanya Yenidünyası ve Alanya Avokadosu’nun tescil süreçleri ile ilgili bilgileri dinleyicilerle paylaştık” dedi. Başkan Şahin ayrıca, ALTSO Güzelbağ İmalatçılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, ALTSO ile AHEP arasında yapılan indirim protokolü, Ev Kadınları Yarışıyor ödül töreni, meslek komite toplantıları ve ALTSO’ya yapılan ziyaretler konularında da meclis üyelerini bilgilendirdi.

SGK MÜDÜRÜ KAYA’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Şahin’den sonra söz alan Alanya SGK Müdürü Muharrem Kaya, SGK’nın yeni binasına taşınmadan önce eski binanın kira olduğunu ve kirayı da ALTSO’nun ödediğine dikkat çekti. Her zaman iş dünyasının yanında yer aldıklarını belirten SGK Müdürü Kaya, “ALTSO ile her zaman işbirliği içerisindeyiz. Sağolsunlar, ALTSO Başkanımız ve Yönetimi bizim önceki binamızın kirasını her yıl ödedi. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim” dedi. Müdür Kaya ayrıca, SGK’nın genel yapısı, sigorta kolları, teşvikler ve asgari ücret destekleri konusunda meclis üyelerini bilgilendirirken, meclis üyelerinden gelen soruları da yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:57