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ALTSO Başkanı Şahin'den adaylık sinyali mi

Yerel seçimlerde Ak Parti'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olup olmayacağı sorulan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Görev verilirse kaçmam ama ben ticaret ve sanayi odası başkanı olmaktan da mutluyum" dedi

ALTSO Başkanı Şahin'den adaylık sinyali mi

Yerel seçimlerde Ak Parti'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olup olmayacağı sorulan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Görev verilirse kaçmam ama ben ticaret ve sanayi odası başkanı olmaktan da mutluyum" dedi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:41
ALTSO Başkanı Şahin'den adaylık sinyali mi
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Haber: Alper KUTAY

4 NİSAN'DA gerçekleştirilen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ALTSO) yeniden başkan seçilen Mehmet Şahin, yönetimiyle birlikte yeni dönem ilk toplantısını yaptı. Toplantı sonrası ilk toplantıda aldıkları kararları açıklayan Şahin, "Yeni dönemimize başladık. Her zaman söylediğimiz gibi bu bir bayrak yarışı. Yönetim kurulunda 6 yeni arkadaşımız var. Meclisimize de yeni katılan arkadaşlarımız var. Alanya için umuyorum hayırlı olur. Yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi Alanya için 'Hangi taşın altına elimizi koyabiliriz' diyen insanlar" dedi.
BÜTÇEYE YİNE DOKUNMAYACAK
İlk toplantıda ilk kararlarının önceki dönem olduğu gibi oda bütçesinden hiçbir harcama yapmamak olduğunu belirten Şahin, "Daha önceki yönetimimizle aldığımız kararla hiçbir harcama yapmamıştık. Bu dönemde de ben aynı öneriyi sundum. Yönetimdeki arkadaşlarım da sağ olsunlar, bu fikre destek verdiler" diye konuştu. Şahin, odanın başkan yardımcısı olarak Fatma Taşpınar ve Ali Kamburoğlu'nun belirlendiğini, Hasan Parmaksızoğlu'nun ise saymanlık görevine getirildiğini dile getirdi.
BUGÜN ANKARA'YA GİDİYORLAR
Yeni yönetimiyle birlikte bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini anlatan Şahin, "Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret edeceğiz" dedi. Ak Parti'den Alanya Belediye Başkan Adayı olacağı söylentilerinin sorulması üzerine Şahin, "Ticaret ve Sanayi Odası siyaset üstü bir kurumdur. Ben bu odaya başkan olmaktan hep gurur duydum. Daha önce de söyledim, hizmetten kaçmam. Şahsımın hiçbir siyasi hedefi olmadı. Bu yüzden siyaseti seçmedim. Ama şu an böyle bir adaylığım söz konusu değil. Aday olmak istesek çıkar 'Adayız' deriz. Görevden kaçtığımız için değil, böyle bir siyasi hedefimiz olmadığı için bunu söylüyorum" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerAK PartiAlanya Belediye Başkan AdayıAltso BaşkanıMehmet şahin
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