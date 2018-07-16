ALTSO, BAKA’yı Alanya’ya taşıyor

KONUYA ilişkin olarak BAKA’dan gelen Uzman Selin Şen, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette işbirliğinin çerçevesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞAHİN: “ALANYA’NIN DAHA FAZLA DESTEKLERDEN YARARLANMASINI İSTİYORUZ”

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Alanya bugüne kadar yeteri kadar teşvik ve desteklerden yararlanamadı. Bu manada bizler işadamlarımızın önünü açmak istiyoruz. Yatırımcı artık bu destekler hakkında bilgi sahibi olmak için Antalya’ya gitmek zorunda kalmayacak. Onları yerinde bilgilendirirsek daha fazla yatırımı şehrimize çekeceğimize inanıyoruz” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN VALİ KARALOĞLU’NA TEŞEKKÜR TELEFONU

Başkan Şahin, “BAKA çok sayıda projeyi hayata geçiren önemli bir kuruluş. Her zaman dediğim gibi biz proje üreteceğiz ve bunu Ankara ve yerel idarelerden talep edeceğiz. 10 proje üretelim gerekirse bir tanesini gerçekleştirelim. Üretmekten korkmayacağız. Kararlı biçimde hizmetin en güzeline layık Alanya’mız için koşturacağız” dedi. Bu güzel işbirliğine katkıda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu da telefonla arayarak teşekkür ettiğine dikkat çeken ALTSO Başkanı; “Sayın valimiz bu projemize destek verdi. Kendisiyle telefonda bir görüşme yaparak desteklerden dolayı çok teşekkür ettik. Bu işbirliğinin Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi