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ALTSO Akademi’de eğitimler sürüyor

ALTSO Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri, Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci Çuhacı’nın konuşmacı olarak katıldığı İş Hayatında Görgü, Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi’yle devam etti

GÜNCEL 16.11.2019, 12:47 16.11.2019, 12:50
ALTSO Akademi’de eğitimler sürüyor
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ALTSO Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bugün de İş Hayatında Görgü, Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Seminerin başında eğitimin amacından bahseden Yönetim Danışmanı Çuhacı, “Bu eğitim ile katılımcıların duruşları, davranışları, nezaket ve görgü kurallarını yaşam tarzı haline getirmeleri, görgü, etik ve nezaket kurallarını özümsemeleri sadece kendilerini değil, adını taşıdıkları makamı, ailesini, şirketini ve toplumunu layık olduğu şekilde temsil etmelerini sağlayarak saygınlığını artıracaktır. Başka bir deyişle, edinilen bilgi ve davranış değişikliklerini iş ve sosyal hayatlarında uygulayan katılımcılarımızın kabul görme, fark edilme, değer görme, daha fazla saygı görme ve beğenilme duyguları motivasyonlarını arttıracak, hem iş hem de sosyal hayatta daha başarılı olacaklardır” dedi. 
‘ALIŞKANLIKLARINIZI YAZIN’
Katılımcılara eğitimden sonra eve gittikleri zaman alışkanlıklarını yazmayı öğütleyen Yönetim Danışmanı Çuhacı, “Eğitimimizin ardından ilk görev olarak akşam eve gittiğiniz zaman alışkanlıklarınızı yazın. Ama her şeyi yazın, kıskançlık, nefret, şefkat gibi duygular, bunun yanında kaygılar, yaptığınız işler yani her şeyi yazın. Sonra bir değerlendirme yapın, hangi alışkanlıklarınız topluma değer katıyor, bana değer katıyor? Hangi davranışlarınız topluma ve bana değer katmıyor? Bunun anlamı şu demek, kendinizle yüzleşin. Yüzleşmek her zaman yararlıdır” dedi. 
Birey eğitiminin öneminden de bahseden Yönetim Danışmanı Çuhacı, “Geleceğin liderleri, belli bir şeyi en iyi öğrenenler değil, devamlı öğrenebilenler olacaktır” dedi. Çuhacı, ayrıca eğitimde; Protokol ve Davranışta Temel Kavramlar,  İnsan İlişkilerinde Davranış Kurallarında Ana Unsurlar, Makamda Protokol ve Davranış, Protokolde Ziyaret ve Konuk Ağırlama, İşyeri için geçerli olan genel görgü kuralları, Sofra ve Yemek ile İlgili Görgü Kuralları, Davet ve Ziyafetlerde Ev sahiplerinin ve Konukların Görev ve Sorumlulukları, Sosyal Yaşamda Çeşitli Ortamlarda Davranış Protokolü konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. 
ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Dr. Öğr. Üyesi A. Sibel Demirtaş’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Dünya Yıkılsa Da Ayakta Kalabilmek: Bilişsel Esneklik’ semineriyle devam edecek.

#Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi #İş Hayatında Görgü #Kişisel Gelişim #Naci Çuhacı #Yönetim Danışmanı #ALTSO Akademi
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