ALTSO Akademi'de ilk konuk Kapışmak 

ALTSO Akademi tarafından yapılan açıklamada "Üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2018 yılı ikinci dönemi için 7 kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar Cumartesi günleri gerçekleştirilecek. ALTSO Konferans Salonu’nda verilecek seminerler genel katılıma açık olup, ücretsiz olacak.

Seminere katılan kişilere ayrıca katılım belgesi de düzenlenecek. 3 Kasım’da Aşkım Kapışmak tarafından verilecek olan ‘Elma Dersem Çık...’ semineri 19.00 - 21.00 saatleri arasında, diğer seminerler ise 10.00 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" dendi.