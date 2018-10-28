ALTSO Akademi tarafından yapılan açıklamada "Üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2018 yılı ikinci dönemi için 7 kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar Cumartesi günleri gerçekleştirilecek. ALTSO Konferans Salonu’nda verilecek seminerler genel katılıma açık olup, ücretsiz olacak.
Seminere katılan kişilere ayrıca katılım belgesi de düzenlenecek. 3 Kasım’da Aşkım Kapışmak tarafından verilecek olan ‘Elma Dersem Çık...’ semineri 19.00 - 21.00 saatleri arasında, diğer seminerler ise 10.00 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" dendi.
ALTSO Akademi'de ilk konuk Kapışmak
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi'nin her yıl iki dönem halinde gerçekleştirdiği kişisel gelişim seminerlerinin 2018 yılı 2. dönemi, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Aşkım Kapışmak semineriyle başlıyor
ALTSO Akademi tarafından yapılan açıklamada "Üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2018 yılı ikinci dönemi için 7 kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar Cumartesi günleri gerçekleştirilecek. ALTSO Konferans Salonu’nda verilecek seminerler genel katılıma açık olup, ücretsiz olacak.