ALTSO Akademi'de ‘Duygusal Zeka’ semineri

OLDUKÇA keyifli ve öğretici geçen seminer “Duygusal Zeka” tanımının yaşantımıza yansıdığı şekliyle gelişime nasıl katkı sağlayabileceği ele alındı. Eğitimci Ece Üvey, Duygusal Zeka ile kişinin etkinlik, ilişkiler, refah ve yaşam kalitesi arasında nasıl direkt bir ilişki olduğunu açıkladığı eğitimde daha çok interaktif biçimde gerçekleştirildi. Sorulara cevaplar veren Üvey, “EQ Yani Duygusal zeka seviyesi IQ yani Zeka Katsayısı kadar önemlidir. IQ su yüksek olmak mutlu olmak demek değil. EQ su da IQ su oranında yüksek bireylerin mutluluğu daha fazla hissettiği de bir gerçek” dedi.

Önemli olanın EQ yu doğru ve yeterli oranda kullanmak olduğuna da dikkat çekilen seminerde duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip bireylerin başarı oranının daha yüksek olduğunun altı çizildi. Buzdağı’nın görünen kısmının IQ görünmeyen kısmının da EQ olduğunu dile getiren Üvey, “Buzdağının görünmeyen kısmı insanları daha çok şaşırtır ve ürkütür. Korku, cesaret, kaygı, başarı, hedef, bedel, güç gibi kavramları anlatırken sadece zeka katsayınız değil duygusal zeka seviyenizin de önemi ortaya çıkar” dedi.

Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken yalnızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenmek gerektiğini dile getiren Eğitmen Üvey, farklı örneklerle empati kurma, duygusal olmadan duyguları yönetebilmek gibi alanlarda da katılımcıları bilgilendirdi.

Öte yandan ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 1. Dönem kişisel gelişim seminerleri 20 Nisan 2019 Cumartesi günü “Bilgi Çağından Bilgelik Çağına” isimli program ile devam edecek. Söz konusu programa da konuşmacı olarak Fatma Gökçe Pınar’ın katılacağı açıklandı.