ALTSO 300’üncü kez toplandı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan yönetim kurulu toplantısı 19 Şubat 2019 Salı günü gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Şahin döneminde 300. Yönetim kurulu toplantısı olması sebebiyle de toplantı sonrası bir pasta kesildi. 6 yıllık ALTSO Başkanlığı görevini değerlendiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “300. toplantımızın Alanya’mıza ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.Başkan Şahin, “ALTSO yönetimi olarak 6 yılı bitiriyoruz. Her hafta Salı günleri toplanıyoruz, toplamda da bugün 300. toplantıyı gerçekleştirdik. Gerçekten böyle bir ekiple çalıştığımız için çok mutluyum. Yönetim kurulu üyelerimden, meclis başkanımdan, meclis üyelerimden ve komite üyelerimden çok memnunum. Biz paylaşımcı bir yönetim sergiliyoruz. Yani, her kararımızı, yönetim kurulu üyelerimizle ve meclis başkanımızla tartışarak alıyoruz. Çünkü birimizin göremediğini, birimiz görebilirdik.

Bu kapsamda eğitimde önemli aşama kaydettik. 24 bin sertifika verdik. Ülkemizde diğer odalara örnek olduk. Ankara ofisimizde, Turizm Meslek Yüksekokulu gibi projelerle de örnek olduk. Güzelbağ sanayi sitesinde de önemli aşama kaydettik, seçime kadar askı sürecine geçmek istiyoruz” dedi.

ŞAHİN: “PROJELER ÜRETTİK”

Alanya’nın marka değerine ve ekonomisine katkı yapacak her sektörde önemli çalışmalar yürüttüklerine değinen Başkan Şahin, “Turizm, inşaat ve tarım sektörlerinde de önemli çalışmalar yaptık. Projeler ürettik. İlgili sektörlerle istişare ettik, çözümler aradık. Tüm bunları yaparken, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demesin. Saygı sevgi çerçevesinde bunları yaptık. Böyle bir ekiple çalıştığım için gurur duyuyorum. Alanya’mıza, doğup büyüdüğüm memlekete bana bu imkanı veren Alanya halkına, ticaret erbaplarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bizde bu sorumluluğumu en üst seviyede yerine getirip daha önemli hizmetler yapmak istiyoruz. Önemli olan Alanya’mız, hepimizin ortak paydası Alanya. Tekrardan 300. Toplantımız Alanya’mıza hayırlı olsun. Allah bizleri inşallah utandırmaz, tekrardan da dönemimizin sonunda aynı gururla sizlerin karşısına çıkmayı nasip eder” diye konuştu.

“ViZYON SAHİBİ VE ÇALIŞKAN BİR BAŞKANLA ÇALIŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Başkan Şahin’den sonra söz alan Meclis Başkanı Metin Atalay ise, “300. Toplantımızı gerçekleştirdik. Üyelerimizin sorunlarını toplantılarımızda görüştük onları çözüme kavuşturmaya çalıştık. Özellikle eğitim ve sertifikalandırma konusunda gerçekten yönetim kurulu arkadaşlarımız büyük efor sarf etti. Ben onların hepsini kutluyorum. Başkanımız Mehmet Şahin çok çalışkan bir başkan ve uyumlu bir ekiple güzel işler ortaya çıkıyor. Çalışmalarımız hızla devam edecek” dedi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le çalışmaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar ise, “Birlik beraberlik içerisinde Alanya’mıza hizmet ediyoruz. Ekip ruhumuz çok güzel. Birlikte güzel işlere imza atıyoruz. Başkanımız oldukça vizyonlu, bizlerin önünü açıyor. Ben başkanımla birlikte çalışmaktan çok gururluyum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu. 300. toplantıyı değerlendiren Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu ise “300. Toplantımızı bugün gerçekleştirdik. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İlk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. 6 yıl oldu ama biz 6 yıl önceki heyecanımızla devam ediyoruz. Ayrıca bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bizim bütün toplantılarımızda kararlar oy birliğiyle alındı. Başkanımız Mehmet Şahin’e ve şahsında tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, başkanımı ve meclis başkanımı kutluyorum” diye konuştu.

ALTSO GALERİCİLERİ DE UNUTMADI

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, eğitimleri tamamlayan galericilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, farklı sektörlerdeki bu tip zorunlu belge eğitimlerini Alanya’da vererek, üyelerinin zaman ve maddi kayıplarının yaşanmasının önüne geçtiklerini hatırlattı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ‘galericilere’ düzenlenen eğitimi tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “2013 Haziran ayında göreve geldiğimiz günden beri üye odaklı yönetim anlayışımızla hareket ederek üyelerimizden gelen talepleri mevzuatlar çerçevesinde değerlendirerek yerine getirmeye gayret gösterdik. Üyelerimizin ve bölgemizin ticari ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı kendimize ilke edinerek özellikle mesleki eğitim ve belgelendirme çalışmalarına ayrı bir önem verdik. Göreve geldiğimiz 2013 yılından bugüne kadar 24 bin üzerinde katılımcıya belge vererek kişisel ve mesleki gelişime verdiğimiz önemi de göstermiş olduk” dedi.

ŞAHİN: “ANKARA, İSTANBUL’A GİTMEYE GEREK KALMADI”

Başkan Şahin, “Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde mesleklerin işin ehli tarafından yapılmasını teminen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bilindiği gibi 13 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikle bu mesleğin de standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Özellikle bu yönetmelik ile bu işi önümüzdeki süreçte kayıtsız yapanların engellenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik ile bir takım zorunluluklar ortaya konulmuştur. Bunların en başında ise ticaret il müdürlüğünden alınması gereken yetki belgesidir. Yetki belgesinin alınması içinde bir takım şartlar belirlenmiştir. Bu gün burada sizler ile bu şartlardan en önemlisi olan mesleki yeterlilik belgesinin teslim töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ankara, İstanbul gibi şehirlere gidip sınava girmek kaydı ile alınabilecek bu belgeyi, herhangi bir zaman ve maddi kayba uğramadan alabilmeniz için Alanya’mızda yapılmasını sağladık” diye konuştu.

Eğitim için ALTSO’ya 70 kişinin başvurduğunu aktaran Başkan Şahin, “Katılımcılardan 33 kişi belge almaya hak kazandı. Diğer katılımcılar için de bu ayın sonunda bir sınav daha organize ederek inşallah onların da belge almalarına olanak sağlamış olacağız. Sektörde yaşadığınız sorunların yanında bu yönetmelik ile ortaya çıkan özellikle fiziki şartlarla ilgili zorlukların farkındayız. Bu şartların yumuşatılması hususunda yönetmelikte değişiklik yapılması talebimizi bakanlığa da ilettik. Yakın bir zamanda yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılacağını düşünüyoruz. Ancak bunun kalıcı bir çözüm olmayacağının da farkındayız. Bu konuda asıl kalıcı çözüm toplu işyeri olarak bir sitenin hayata geçirilmesi olacaktır. Bunun için de çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün çalışmalarını yürüttüğümüz ve ciddi biçimde yol kat ettiğimiz Güzelbağ İmalatçılar Sanayi Sitesi gibi bir galericiler sitesi kurulması da halen devam eden fiziki sıkıntıları sona erdirecektir. Belge almaya hak kazanan kıymetli arkadaşlarımı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Başkan Şahin’in konuşmasının ardından kursiyerlere, sertifikaları törenle verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 14:59