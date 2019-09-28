Altın Portakal Tırı Alanya’da

26 EKİM- 1 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, festival öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Altın Portakal Sinema Tırı ilçelerde ücretsiz gösterim yapacak. Antalya’nın 19 ilçesinde 27 Eylül 18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerde bir birinden güzel filmler sanatseverlerle buluşturulacak. Altın Portakal Tırı etkinlik kapsamında 29 Eylül 2019 Pazar günü Mahmutlar Cumartesi Pazarı’nda sahnelerini açacak. Saat 20:00’de gösterime sunulacak film ise büyük beğeni toplayan ” Organize İşler Sazan Sarmalı “ Altın Portakal Tırı 30 Eylül 2019 Pazartesi günü de Alanya Şelale Meydanı’nda küçük büyük herkesin büyük ilgisini çeken “ Güldüy Güldüy Show Çocuk Ekibi’nin “ oynadığı “ Bizim Köyün Şarkısı “ adlı filmle izleyicinin karşısına çıkacak. Ücretsiz olan etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir.