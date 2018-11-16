Altın Kepçeye yoğun ilgi

Akdeniz bölgesinin en büyük ve en kapsamlı yarışmasına yurt içinden ve yurt dışından talep yüksek oldu. Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Aşçılar Derneği’nin ortak organizasyonu olan yarışmaya ilgi beklenenin üstündeydi. 7.’si düzenlenen yarışmaya 6 ülkeden 753 yarışmacının katılımıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Altın Kepçeye yoğun ilgi
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7. ALANYA Belediyesi & Altınkepçe Uluslararası Yemek Yarışmasına Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose  Gregorio Bracho Reyes’te yarışmaya katıldı. Birçok kategoriden oluşan yarışmaya Venezuela Ankara Büyükelçisi Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek kategorisi ve Pratik Ustalar Balık Yemeği kategorisinde bizzat kendisi yarıştı.
Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes katıldığı kategoride yaptığı yemek ile jürilerin beğenisini topladı. Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek kategorisi ve Pratik Ustalar Balık Yemeği kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ 7. ALANYA BELEDİYESİ & ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASINA YEMEK EKİBİYLE KATILDI
Yarışmaya Venezuela Büyükelçiliği Şefi Ezgi Çatal, Pratik Ustalar Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde katılarak bu dalda bronz madalya almaya hak kazandı. Venezuela Büyükelçilik ekibi olarak Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere toplam 3 madalya ile yarışmadan ayrıldılar.

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