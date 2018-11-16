Altın Kepçeye yoğun ilgi

7. ALANYA Belediyesi & Altınkepçe Uluslararası Yemek Yarışmasına Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’te yarışmaya katıldı. Birçok kategoriden oluşan yarışmaya Venezuela Ankara Büyükelçisi Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek kategorisi ve Pratik Ustalar Balık Yemeği kategorisinde bizzat kendisi yarıştı.

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes katıldığı kategoride yaptığı yemek ile jürilerin beğenisini topladı. Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek kategorisi ve Pratik Ustalar Balık Yemeği kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ 7. ALANYA BELEDİYESİ & ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASINA YEMEK EKİBİYLE KATILDI

Yarışmaya Venezuela Büyükelçiliği Şefi Ezgi Çatal, Pratik Ustalar Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde katılarak bu dalda bronz madalya almaya hak kazandı. Venezuela Büyükelçilik ekibi olarak Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere toplam 3 madalya ile yarışmadan ayrıldılar.