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ALTİD’e seçim ziyareti

TÜRSAB Alanya BTK başkan adayı Kerim Yılmaz, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni ziyaret etti.

GÜNCEL 09.10.2019, 15:35
ALTİD’e seçim ziyareti
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TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkan Adayı Kerim Yılmaz, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ekibiyle birlikte kamuoyu oluşturma adına şehrin turizm dinamiklerini ziyaret ettiklerini söyleyen aday Yılmaz, “Göreve geldiğimizde tüm kurumlarla uyum içinde çalışacağız” dedi. Yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi alan ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de ziyaretten dolayı yönetim kurulu adına Kerim Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

#ALTİD #TÜRSAB #Kerim Yılmaz
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