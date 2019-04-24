ALTİD’den Başkan Yücel’e ziyaret

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri mahalli idareler seçimleri sonrasında güven tazeleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında yeni dönem çalışmaları, rezervasyon bilgileri, sezon öncesi alınması gereken önlemler gibi ana başlıklarda istişare de yapıldı. ALTİD Başkanı Burhan Sili, marka değeri olan Alanya’nın tüm kurumlarla ahenk içinde yönetilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu çerçevede önceki dönemde olduğu gibi Başkan Yücel ile her zaman dirsek temasındayız ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.