ALTİD kongreye gidiyor

DERNEĞİN uzun süredir başkanlığını yapan Burhan Sili, seçimlere tek aday olarak girecek. Edinilen bilgilere göre Sili’nin karşısına başka bir rakip çıkmayacak. Sili'nin eski yönetimi daha da güçlendirerek yoluna devam edeceği belirtildi.