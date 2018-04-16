Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Alternatif Tıp'a yoğun ilgi

Antalya'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Programı, sertifika töreniyle sona erdi

Alternatif Tıp'a yoğun ilgi

Antalya'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Programı, sertifika töreniyle sona erdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:22
Alternatif Tıp'a yoğun ilgi
banner404

SAĞLIK Bakanlığı'nın 2014 yılında yayımladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin ardından başlatılan eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, hastalara artık geleneksel tıp hizmetlerinin denetlenebilir sağlık kurumlarında sertifikalı hekimler tarafından verileceğini ifade etti. Bu sayede yetkisiz (merdiven altı) uygulamaların önüne geçileceğini vurgulayan Dr. Hülür, "Geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulaması, mutlaka bu konuda eğitim almış, sertifikalandırılmış hekimler ve sadece kendi alanında çalışmak üzere diş hekimleri tarafından uygulanan bir yöntemdir" dedi.
KUPA VE HİPNOZ UYGULAMASI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Uygulama ve Eğitim Merkezi açtıklarına işaret eden Dr. Ünal Hülür, "Diş hekimi ve doktorlardan oluşan katılımcıların 'apiterapi', 'kupa uygulama' ve 'hipnoz uygulama' alanlarında eğitimlerini tamamladık. Eğitimlerimize ait sertifikalar Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenip onaylanarak tarafımıza gönderildi" diye konuştu.
HEKİMLERDEN YOĞUN TALEP
24 katılımcıya hipnoz uygulama, 13 katılımcıya apiterapi uygulama ve 27 katılımcıya kupa uygulama sertifikası verildiğini ifade eden Dr. Hülür, "Şu anda Antalya'da kamu - özel hastane, tıp merkezi ve muayenehane olmak üzere 22 merkezde akupunktur, 14 merkezde ozon, 7 merkezde kupa ve 3 merkezde mezoterapi, 1 merkezde de sülük uygulaması bulunmaktadır. Antalya'da bu uygulamaların yetkisine sahip olmak isteyen çok fazla hekim bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sertifikalı eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ProgramıAntalyaSertifika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan Partili Kurtoğlu sert çıktı: 'Bu nasıl Müslümanlık'
Vatan Partili Kurtoğlu sert çıktı: 'Bu nasıl Müslümanlık'
Antalya'da 'Göç'ü konuştular
Antalya'da 'Göç'ü konuştular
BŞB'den 87 konteyner ev
BŞB'den 87 konteyner ev

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim