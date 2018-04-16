Alternatif Tıp'a yoğun ilgi

SAĞLIK Bakanlığı'nın 2014 yılında yayımladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin ardından başlatılan eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, hastalara artık geleneksel tıp hizmetlerinin denetlenebilir sağlık kurumlarında sertifikalı hekimler tarafından verileceğini ifade etti. Bu sayede yetkisiz (merdiven altı) uygulamaların önüne geçileceğini vurgulayan Dr. Hülür, "Geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulaması, mutlaka bu konuda eğitim almış, sertifikalandırılmış hekimler ve sadece kendi alanında çalışmak üzere diş hekimleri tarafından uygulanan bir yöntemdir" dedi.

KUPA VE HİPNOZ UYGULAMASI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Uygulama ve Eğitim Merkezi açtıklarına işaret eden Dr. Ünal Hülür, "Diş hekimi ve doktorlardan oluşan katılımcıların 'apiterapi', 'kupa uygulama' ve 'hipnoz uygulama' alanlarında eğitimlerini tamamladık. Eğitimlerimize ait sertifikalar Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenip onaylanarak tarafımıza gönderildi" diye konuştu.

HEKİMLERDEN YOĞUN TALEP

24 katılımcıya hipnoz uygulama, 13 katılımcıya apiterapi uygulama ve 27 katılımcıya kupa uygulama sertifikası verildiğini ifade eden Dr. Hülür, "Şu anda Antalya'da kamu - özel hastane, tıp merkezi ve muayenehane olmak üzere 22 merkezde akupunktur, 14 merkezde ozon, 7 merkezde kupa ve 3 merkezde mezoterapi, 1 merkezde de sülük uygulaması bulunmaktadır. Antalya'da bu uygulamaların yetkisine sahip olmak isteyen çok fazla hekim bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sertifikalı eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.