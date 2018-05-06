Altemur Kılıç’ın ardından, Güzide Kılıç’ı da kaybettik

YAŞLILIĞA bağlı olarak rahatsızlanan ve bir süredir Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenilen Kılıç , eşi Altemur Kılıç’ın ölüm lüden yaklaşık 1,5 yıl sonra, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güzide Kılıç’ın cenaze programı henüz netlik kazanmazken, İstanbul’a eşi Altemur Kılıç’ın yanına defnedilmesi bekleniyor.

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