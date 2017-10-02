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ALTAV’ın talihlileri Alanya’da

Sırp Popstar Ana Kokic’in Belgrad Turizm Fuarı’nda yaptığı çekilişte tatil kazanan talihliler Alanya’ya geldi

ALTAV’ın talihlileri Alanya’da

Sırp Popstar Ana Kokic’in Belgrad Turizm Fuarı’nda yaptığı çekilişte tatil kazanan talihliler Alanya’ya geldi

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:18
ALTAV’ın talihlileri Alanya’da
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ŞUBAT ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 39. Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Sırp Popstar Ana Kokic’in Türkiye standındaki şovuyla yapılan çekilişle belirlenen talihlilerden ikisi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) işbirliği ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) katkılarıyla Alanya'ya geldi.
'MİSAFİRPERVERLİKTE TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE'
Sırp talihli Slobodan Çvoroviç ALTAV yetkililerine yaptığı açıklamada, "Ben beşinci kez, arkadaşım ise ilk kez Alanya’ya geldi. Sırbistan’da seyahat acentem var. Arkadaşım ise memur. Ülkemde yüksek okullarda dersler veriyorum. Ev sahipliği ve misafirperverlik konusunda her zaman Türkiye’yi örnek gösteriyorum. Türkiye örneğiyle bu konuların önemini öğrencilerime anlatıyorum.
'AVRUPA'NIN 5 YILDIZLISI TÜRKİYE’DE 3 YILDIZ EDER'
İspanya ve İtalya’daki 5 yıldızlı oteller Türkiye’deki 3 yıldızlı otellerle aynı kalitede. Burada olağanüstü hizmet kalitesi var. Belgrad’daki Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerini staj için Türkiye’ye getirmeyi planlıyorum. Kültürlerimizin birbirine daha fazla yakınlaşması için çalışmalar yapmayı hedefliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTAVAna KokicBelgrad Turizm FuarıTatilTHY
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