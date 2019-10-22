ALTAV’da kongre heyecanı

Meryem KANBEROĞLU

İLK toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise toplantı aynı gündem ile aynı saatte yapılmak üzere 28 Kasım 2019 tarihine ertelenecek.

2018 YILI FAALİYET RAPORU SUNULACAK

Toplantıda gündem ilk olarak açılış yoklaması ile başlayacak. Ardından ise divan heyeti belirlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek olan toplantıda açılış konuşmaları gerçekleşecek. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu’nun sunulacağı toplantıda bilançonun okunmasının ardından dilek ve temenniler ile kapanış yapılacak. Öte yandan genel kurulda vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de gerçekleştirilecek.