ALTAV'da seçim günü

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu, yarın Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirecek. Aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan Adem Murat Yücel'in başkanlığını yürüttü ALTAV'ın üyeleri, yarın saat 14.30'da sandık başına gidecek. Adem Murat Yücel'in yeniden aday olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi olmazken, yeniden aday olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Yücel, daha önceki seçimlerde birleştirici güç olarak aday olmuş, Alanya'nın tüm dinamiklerinin buluştuğu bir yönetim oluşturmuştu. Yarınki seçimde büyük bir sürpriz yaşanması beklenmezken, bazı isimlerin değişebileceği iddia edildi.