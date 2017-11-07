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ALTAV'da seçim günü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel öncülüğünde Alanya'nın etkin tanıtım çalışmalarına devam eden ALTAV, yarın sandık başına gidecek

ALTAV'da seçim günü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel öncülüğünde Alanya'nın etkin tanıtım çalışmalarına devam eden ALTAV, yarın sandık başına gidecek

07 Kasım 2017 Salı 18:08
ALTAV'da seçim günü
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu, yarın Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirecek. Aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan Adem Murat Yücel'in başkanlığını yürüttü ALTAV'ın üyeleri, yarın saat 14.30'da sandık başına gidecek. Adem Murat Yücel'in yeniden aday olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi olmazken, yeniden aday olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Yücel, daha önceki seçimlerde birleştirici güç olarak aday olmuş, Alanya'nın tüm dinamiklerinin buluştuğu bir yönetim oluşturmuştu. Yarınki seçimde büyük bir sürpriz yaşanması beklenmezken, bazı isimlerin değişebileceği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTAVAlanya BelediyesiAlanya Kültür MerkeziAkm
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