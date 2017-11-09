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Alt geçidi su bastı!

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Alt geçidi su bastı!

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

09 Kasım 2017 Perşembe 09:22
Alt geçidi su bastı!
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İSTANBUL Ataköy'de su borusunun patlaması üzerime bir alt geçidi su bastı. Araçlar geçitte mahsur kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre, araçlar çekilerek geçitten çıkarıldı.

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Alt GeçitSu Bastı
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