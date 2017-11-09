İSTANBUL Ataköy'de su borusunun patlaması üzerime bir alt geçidi su bastı . Araçlar geçitte mahsur kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre, araçlar çekilerek geçitten çıkarıldı.

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