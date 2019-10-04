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ALSTUD Rektör Kalan'ı ziyaret etti

Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

GÜNCEL 04.10.2019, 18:18 04.10.2019, 18:20
ALSTUD Rektör Kalan'ı ziyaret etti
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DERNEK üyelerini makamında ağırlayan Rektör Kalan, misafirlerinden Sağlık Turizmi alanında Alanya’nın sahip olduğu altyapı, imkân ve potansiyelleri hakkında bilgiler aldı. Son yıllarda Alanya’da önemi giderek artan sağlık turizmininyurtiçi ve yurtdışında tanıtımlarının yapılarak bu alanda çalışmaların geliştirilmesi için fikir alış verişinde bulunulan ziyarette, ortak projelerle ALKÜ bünyesinde Sağlık Turizmi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması konusunda fikir birliğine varıldı.Ziyaret sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kalan,Dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

#Ekrem Kalan #alstud
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