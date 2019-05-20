ALSMMO'da seçim heyecanı

ALSMMO Başkan Yardımcısı Mehmet Yaradanakul, odanın 4’üncü seçimli genel kurulunun çoğunluğun sağlanması halinde 25-26 Mayıs 2019 tarihinde ALSMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini söyledi. Çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun 15-16 Haziran 2019 tarihine erteleneceğini belirten Yaradanakul, “Bu tarihte genel kurul, yine odamız konferans salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır” dedi. Kendisinin bu dönem aday olmayacağını belirten Yaradanakul, “Aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Her zaman onların yanında olacağım. Kim kazanırsa kazansın kazananın mesleğimiz ve meslektaşımız olmasını dilerim" dedi. Öte yandan 3 yıldır oda başkanlığı görevinde bulunan Kerim Gökçeoğlu’nun yeniden başkanlığa aday olacağı, oda yönetim kurulu üyeleri İffet Kan ile Önder Kıvrak’ın da başkanlık için nabız yokladıkları öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 22:38