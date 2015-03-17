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ALSİAD’a önemli görev

ALSİAD’ın kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğu BAKSİFED'in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. ALSİAD Başkanı Turhan, başkan yardımcılığına getirildi

ALSİAD’a önemli görev

ALSİAD’ın kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğu BAKSİFED'in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. ALSİAD Başkanı Turhan, başkan yardımcılığına getirildi

17 Mart 2015 Salı 10:53
ALSİAD’a önemli görev
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ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ALSİAD) kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğu Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda ALSİAD'ı Kadir Turhan ve Akın Tabaklar temsil ettiler. Genel kurulda alınan kararla BAKSİFED Başkanlığı'na Ali Eroğlu, Başkan Yardımcılığına ALSİAD Başkanı Kadir Turhan ve denetleme kuruluna Akın Tabaklar seçildiler. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, oy birliğiyle BAKSİFED Başkanlığı'na seçilen Eroğlu, federasyonun kuruluş amacı çerçevesinde aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Eroğlu, "Tam bağımsız bir sivil örgütlenmenin bayrağını taşıdığımıza inanıyorum" dedi. Genel kurulda BAKSİFED'in 2014 yılı faaliyetlerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan, federasyonun kuruluş amacını hatırlatarak, yaptıkları etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Bu etkinliklerde kendisine destek olan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 09:55
Anahtar Kelimeler:
ALSİADönemli GörevYönetim KuruluBAKSİFEDOlağan Kongre
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