ALSİAD toplantısına Şahin de katıldı

PERŞEMBE günü ALSİAD dernek binasında gerçekleştirilen toplantıya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin de katılım sağladı. Toplantıda, ilk olarak ALSİAD ve ALTSO' nun faaliyetlerinden bahsedildi. Daha sonra KOSGEB desteklerinin görüşüldüğü toplantıda ALSİAD'a yeni katılan üyelerin beratları, ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar ve Mehmet Şahin tarafından takdim edildi. Toplantı sonrasında ALSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Köse için doğum günü pastası kesildi. Toplantıda bir konuşma yapan ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, "Toplantımıza katılım sağlayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve bütün iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İş adamları derneğimize yeni katılan üyelerimize aramıza hoş geldin diyor, hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum. ALSİAD ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Daha güçlü bir ALSİAD ve Alanya için çalışmalarımız devam edecek. Aynı zamanda doğum gününü kutladığımız ALSİAD Başkan Yardımcımız Mahmut Köse'nin yeni yaşını kutluyor, sağlıklı bir yaşam geçirmesini diliyorum" dedi.