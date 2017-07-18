ALSİAD'ta lansman günü

ALANYA Kültürel Miras Rotası Alternatif Doğa ve Kültür Turizmi Projesi'nin lansman ı 19 Temmuz Çarşamba (bugün) saat 18.00'de Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği ( ALSİAD ) binasında gerçekleştirilecek.

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