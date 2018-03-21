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ALSEV şehitleri unutmadı

ALSEV, şehit haberlerinin sıkça geldiği şu günlerde Nevruz kutlamaları yerine şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu

ALSEV şehitleri unutmadı

ALSEV, şehit haberlerinin sıkça geldiği şu günlerde Nevruz kutlamaları yerine şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu

21 Mart 2018 Çarşamba 23:36
ALSEV şehitleri unutmadı
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ALANYA Belediyesi binası yanında gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı İsmail Keleş "21 Mart Nevruz kutlamaları yapmak yerine şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutmayı daha doğru bulduk" dedi. 

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ALSEVşehit HaberleriMevlid-i şerif
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