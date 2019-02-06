ALS ve SMA hastalarına müjde! Çözüm için komisyon kuruldu

ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorlukların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN KOMİSYON KURULDU

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.