ALS ve SMA hastalarına müjde! Çözüm için komisyon kuruldu

ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ALS ve SMA hastalarına müjde! Çözüm için komisyon kuruldu
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ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorlukların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN KOMİSYON KURULDU
TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

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