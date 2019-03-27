Alperenler yuvaya döndü: Rozetini Başkan Yücel taktı

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Uygur ve arkadaşları törenle resmen MHP’li oldu. Rozet töreninde konuşan Vedat Uygur, “MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin çağrısına uyarak, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın daveti üzerine, birlikte uzun zamandır yol arkadaşlığı yapmış olduğumuz kıymetli dava arkadaşım Oğuzhan Bozkurt kardeşim ve Mustafa Çevik ağabeyimle birlikte kutlu dergahımıza dönmüş bulunmaktayız. Kutlu davamın kutlu yuvasına Başkan Yücel ve Mustafa Türkdoğan’ın şahitliğinde kavuşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Rozet takdim töreninde bizleri yalnız bırakmayan, değerli dava arkadaşlarıma ve dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah Türk’ü korusun ve yüceltsin” dedi.

