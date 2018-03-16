Alper Kutay yazdı: Nasıl turist vereyim abime?

ELİTİZM doruklarda.

Zannedersin ki, bozuk Türkçesiyle bu minik feysbuk manifestosunu yazan arkadaş Londra'da büyümüş.

Sürü psikolojisi işte, n'aparsın.

"Bizim arkadaşlardan biri dün akşam sahilde dolaşırken yerli tatilci bir aileyi beyaz donla, haşema ile denize girerken, Starbaks'ın önünde fanilalı bir yerli tatilciyi elinde plaj şemsiyesiyle dolaşırken çekmiş, epey de beğeni ve destek yorumu almış. Ben de yapayım, benim paylaşım da beğeni ve yorum rekoru kırsın, ben de gözükeyim, ben de, ben de, ben de..."

Soyağacını incelesen, dedesi köyde değirmenci, ninesi ağanın gariban ırgatının kızı olarak çıkacağına kalıbımı basacağım, ama 9 taksitle aldığı son model cep telefonuyla Şekspir'de sık sık yer bildirimi yaptığı için sınıf atladığını zanneden asgari ücretli hanım kızımız da şikayetçiymiş meğer, yerli tatilcilerden.

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