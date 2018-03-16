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Alper Kutay yazdı: Nasıl turist vereyim abime?

İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu olarak Buckingham Sarayı'nda Prens Charles'ın ufak biraderi unvanıyla dünyaya gelmiş gibi sanki, kardeşimizin biri sosyal medya hesabından paylaştığı Konyalı bir ailenin kurban bayramında çimde uzanırken gizlice çektiği fotoğrafının altına şunları yazıyor: "Sizin paranızı maranızı istemiyoruz kardeşim. Bayramda seyranda gelmeyin, çekin gidin Alanya'mızdan."

Alper Kutay yazdı: Nasıl turist vereyim abime?

İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu olarak Buckingham Sarayı'nda Prens Charles'ın ufak biraderi unvanıyla dünyaya gelmiş gibi sanki, kardeşimizin biri sosyal medya hesabından paylaştığı Konyalı bir ailenin kurban bayramında çimde uzanırken gizlice çektiği fotoğrafının altına şunları yazıyor: "Sizin paranızı maranızı istemiyoruz kardeşim. Bayramda seyranda gelmeyin, çekin gidin Alanya'mızdan."

16 Mart 2018 Cuma 10:08
Alper Kutay yazdı: Nasıl turist vereyim abime?
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ELİTİZM doruklarda.

Zannedersin ki, bozuk Türkçesiyle bu minik feysbuk manifestosunu yazan arkadaş Londra'da büyümüş.

Sürü psikolojisi işte, n'aparsın.

"Bizim arkadaşlardan biri dün akşam sahilde dolaşırken yerli tatilci bir aileyi beyaz donla, haşema ile denize girerken, Starbaks'ın önünde fanilalı bir yerli tatilciyi elinde plaj şemsiyesiyle dolaşırken çekmiş, epey de beğeni ve destek yorumu almış. Ben de yapayım, benim paylaşım da beğeni ve yorum rekoru kırsın, ben de gözükeyim, ben de, ben de, ben de..."

Soyağacını incelesen, dedesi köyde değirmenci, ninesi ağanın gariban ırgatının kızı olarak çıkacağına kalıbımı basacağım, ama 9 taksitle aldığı son model cep telefonuyla Şekspir'de sık sık yer bildirimi yaptığı için sınıf atladığını zanneden asgari ücretli hanım kızımız da şikayetçiymiş meğer, yerli tatilcilerden.

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz Kraliyet AilesiALPER KUTAYTurizmAlanyaTurist
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Profesyonel Lord hizmeti 2018-03-16 12:00:03

Benim için de Otel, Restaurant, Cafe bar gibi hizmet veren yerlerde çalışan personel önemli, turistlerin hoşuna gitmeyecek davranış ve durumlar sadece muhatap oldukları bu insanlarla olur, sokakta ki insanlara seyahat özgürlüğü var heryerden gelebilirler, ama personel alımında işverenler Kraliyet ailesine hizmet edecek şekilde personelleri işe alsınlar. Antalya'da Alanya'da Yabancı turist isteyenler olduğu gibi ben de yabancı personelden hizmet almak istiyorum mesela, tamamen Avrupalı veya Rusyalı personellerin çalıştığı mekânlarda vakit geçirmek istiyorum. (not; yerli personellerin içinde çok iyi insanlar var kötü imada bulunmuyorum, sadece kişisel tercihimi yazdım)

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