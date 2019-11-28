Alper Kutay'la Ana Haber Bülteni - Dim TV'de canlı
Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan 'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|12
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. Altay
|12
|15
|12. Giresunspor
|12
|13
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6