Alparslan Türkeş ile ilgili anlamlı gelişme! İlk kez ortaya çıktı..

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve Ülkücü Hareketin Lideri merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in ebediyete göçünün 22. yılı idrak edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Başbuğ Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek dualar okuyan on binlerce seveni, Başbuğ Alparslan Türkeş'i hasretle yâd etti. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'Kara Ozan' ismini verdiği Malatya Ülkü Ocakları eski Başkanı ve eski Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı YaşarBozkurt, 1973 yılında yazdığı şiirini, Başbuğ'unvefatının 22. yılında ilk kez seslendirdi. O

yıllarda yazdığı şiirini Başbuğ'un kendisine de bizzat okuyan Yaşar Bozkurt, Başbuğ'un tebrik ve iltifatlarına mazhar olmuştu. Çektiği videoyu sosyal medya platformu

YouTube'dan paylaşan Bozkurt, eserine ''Delikanlım, işaret aldığın gün Başbuğ'dan; yürüyeceksin, Türklük yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki,burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın...'' dizeleriyle başlayarak, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi..

''Ben 1969 Türk Ocaklıyım. Benim tek derdim Turan, Türk birliğidir. Bu eserimi Turan Ordusu’nun başkomutanı Başbuğumuzdan etkilenerek yazdım. 1974 yılında Başbuğumuz o dönem Malatya’ya gelmişti. Her geldiğinde biz mutlaka yanına gideriz. Kendisi de Malatya’ya geldiğinde Doktor Muhiddin Turan beyin evinde kalırdı. Muhiddin bey, hem Malatya’ya hem de doğu bölgesine büyük hizmetleri olan biridir. Başbuğumuz Malatya’ya geldiğinde ben de o dönem Muhiddin beyin evinde bu şiiri kendisine okuma fırsatı buldum. Şiirimi bitirir bitirmez ayağa kalktı ve bana sarıldı, gözlerimden öptü. Bana 'Kara Ozan’ım' dedi. Ben, o zamana kadar eserlerimin tümünü ‘’Âşık Bozkurt’’ ismiyle kaleme alıyordum. Başbuğumuzun Kara Ozan’ım demesiyle birlikte ondan sonra tüm eserlerimi Kara Ozan adıyla yazmaya başladım.''O zamanlar bu eseri ne radyoda ne de başka bir yerde yayınlamadım. Sadece arkadaşlar arasında söyler dururduk. Bir gün bir ziyaret İçin Ankara’ya Site yurduna gitmiştim. Orada bir grup gördüm. Tanımadığım üniversiteli Ülkücü kardeşlerim, benim yazdığım şiiri hep bir ağızdan söylüyordu. Çok duygulanmıştım.Ben Başbuğumuzun başkanlar seviyelerindeki özel toplantılarına katılırdım. Malatya’ya her geldiğinde Başbuğumuzun yanındaydım. Başbuğumuzu bir gün değil her gün özlüyoruz. Allahrahmet eylesin onu çok seviyoruz.''

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 13:27