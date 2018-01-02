Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal'dan iyi haber

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlıktan sonra günlerce komada kalmıştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından tedavisine Almanya'da devam edilen Baykal'ın sağlık durumu günden güne iyi gidiyor. Deniz Baykal, son olarak ayağı kırılan ve ameliyat geçiren Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile telefonda görüştü.
"BABAM KONUŞMAK İSTİYOR"
Özkök, aralarında geçen görüşmeyi köşesine taşıdı:
"Telefonum çaldı... Arayan Deniz Baykal'ın kızı Aslı...
"Babam konuşmak istiyor" dedi ve telefonu verdi...
"ÇOK İYİ BİR ŞİŞE ŞARABIM VAR..."
Deniz Bey "Geçmiş olsun" dedi... Ben de ona "Dönüşünüzü bekliyorum. Çok iyi bir şişe şarabım var ve birlikte caz dinleyeceğiz" dedim... Fark ettim ki, bu yıl aldığım en güzel yılbaşı hediyesi Deniz Bey'in sesiydi... Özlemişim onun sesini ve sağlık haberini..."
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