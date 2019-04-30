Alman siyasetçi Antalya'da sağlığına kavuştu

ALMANYA- Bocholt Şehir Partisi (Stadtpartei) Kurucusu Dieter Hübers, geçen hafta tatil için Antalya'ya geldi. Odasında baygınlık geçiren ve sonrasında ciddi bir göğüs ağrısıyla karşı karşıya kalan Dieter Hübers, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla otele en yakın hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi sonrasında Hübers, Türk olan gelininin yaptığı araştırma sonrasında Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kalp ve damar cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Gökhan Özerdem tarafından muayene edilen Alman siyasetçiye by-pass ameliyatı olması gerektiği açıklandı. Hübers, doktorlarla yaptığı görüşme sonrasında tedavisi için kendisini Türk doktorlara emanet etti. Alman siyasetçi kalp ve damar cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Gökhan Özerdem ve Op. Dr. Levent Çetin tarafından üçlü by-pass ameliyatına alındı. 3 saatlik by-pass ameliyatı sonrasında hayata yeniden tutunan Hübers, taburcu edildi. Dieter Hübers, "Türkiye'de tedavi olmanın mutluğunu yaşıyorum. Rahatsızlığımın ortaya çıkmasıyla iki karar arasında kalmıştım. Tedavim için ya Almanya'ya geri dönecektim ya da Antalya'da tedavimi devam ettirecektim. Hastane donanımı, doktorların bana sağladığı güven ve personelin ilgisini görünce ameliyat ve tedavimi Antalya'da gerçekleştirmesi için kararımı verdim. Hiç şüphe duymadan ameliyatı onayladım. Benim için çok isabetli ve doğru bir karardı. Şimdi gördüğünüz gibi çok dinç ve sağlıklıyım. Son olarak da şunu söylemeliyim; hastanede inanılmaz bir başarı ve ilgiyle karşılaştım. Sanırım Almanya'da bana böyle bir şekilde bakılamazdı. Başıma yine böyle bir şey gelse yine aynı kararı veririm. Her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi. Doç. Dr. Gökhan Özerdem, Dieter Hübers'in hastaneye çok ciddi bir tablo içinde geldiğini söyledi. Özerdem, "Yapılan EKO ve EKG incelemesinde ciddi bir koroner arter şüphesiyle hemen koroner anjiyografi ünitesine alınıp işlem yapılmasına karar verildi. İşlem sonucunda da çok ciddi bir damar darlığı tespit edildi. Bu kalp krizinin başlangıcıydı. Damarda tam tıkanıklık olmasa da ciddi bir darlık vardı. Hemen yakınlarına durumu bildirdik. Daha önce böyle bir rahatsızlıkları olmadığı için çok şaşırdılar. Biz gerekli açıklamaları tekrar tekrar yaptık. Yabancı bir ülkede olduğu için tedirgindi. Ambulans uçakla Almanya'ya transfer etmeyi düşünürken Hübers burada tedavi olmaya karar verdi. Bu karar sonrasında 3 damarına 3 saat süren by-pass ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrasında bize ne zaman ameliyat olacağını sordu. Ameliyat olduğunu duyunca çok şaşırdı. Ters giden bir şey olmadı. Nekahet sürecinin önemli bir kısmını da bizimle geçirdi. Hatta kendisi bir gün daha kalmak istedi. Hastamız gayet iyi, ayağa kalkıyor, geziyor. Büyük ihtimalle de kontrolü için Antalya'ya gelecek çünkü 'Bundan sonra Almanya'da gideceğim hastaneleri muhtemelen beğenmeyeceğim' diyor. Bize 'Bundan sonra sağlık ve turizm elçiniz olacağım' dedi" diye konuştu.