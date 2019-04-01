Alman heyet AB programı için ALKÜ’de

ANTALYA Almanya Konsolosu Wolfgang Wassel, Türkiye Konrad Adenauer Vakıf Müdürü Anastasia Pazer Ilgaz, DAAD-Alman Akademik Değişim Servisi Türkiye Müdürü Franziska Trepke, TANDEM Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nail Alkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret etti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, Konrad Adenauer-Stiftung Derneği ve TANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği) işbirliğiyle 01/02/08/09/15 Nisan 2019 tarihlerinde ücretsiz olarak Avrupa Birliği (AB) Eğitimi ve Sertifika programı öncesinde gerçekleştirilen ziyarette, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gülru Bayraktar da hazır bulundu.

İkili ilişiklerin geliştirilmesine yönelik konuların konuşulduğu ziyarette, DAAD-Alman Akademik Değişim Servisi Türkiye Müdürü Franziska Trepke ve beraberindeki heyet ile özellikle Erasmus değişim programı kapsamında daha çok akademisyen ve öğrencinin Alanya’ya gelmesi konusunda görüş alış verişi yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Pınarbaşı, uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerleyen ALKÜ’nün değişim programlarına çok önem verdiğini ifade etti.

Ziyaretin ardından ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen, öğrenciler ile akademisyenlere yurtdışı bursları sağlayan DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) temsilcilerinin de katılarak bilgilendirme sunumu gerçekleştirecekleri programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu yaptı. Harputlu; “Bugünden başlayarak beş gün boyunca Avrupa Birliği temalı sertifika programımızı açıyoruz. Bu bağlamda sertifika programımızı gerçekleştirmemizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



KAS’I TANITTI

Ardından söz alan Konrad Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Müdürü Anastasia Pazer Ilgaz ise derneğin çalışma alanları hakkında salonda bulunanlara bilgiler verdi. Ilgaz; KAS’ın 106 uluslararası ofis ve 135 ülkede projeler ile demokrasi, hukuk ve sosyal piyasa ekonomisinin teşvik edilmesine katkı sağlamaya çalışan siyasi bir Alman Vakıf olduğunu belirterek Türkiye’de değişik kurumlarla farklı konu ve bakış açılarıyla çeşitli faaliyetleri kapsadığını dile getirdi. Çalışmalarının ağırlık noktasının Türkiye’nin Avrupa yapılarına ve kurumlarına uyumunu sağlamak amacıyla demokratikleşme ve reform sürecine içerik açısından destek verilmesinden oluştuğunu ifade eden Ilgaz, çalışma alanları hakkında salonda bulunanlara bilgiler verdi.



112’İNCİ PROGRAM ALKÜ’DE

Ilgaz’ın ardından ilk dersi vermek üzere kürsüye gelen Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği (TANDEM) Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nail Alkan sunumuna başlamadan önce küçük bir konuşma gerçekleştirerek, “112’inci programımızı ALKÜ’de düzenliyoruz. Biz üniversitelerde yaklaşık 15 yıldır Avrupa Birliğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hani olur ya ileriki süreçte Avrupa Birliği hakkında bir referanduma gideriz, böyle bir şey bile olursa ‘Evet’ diyenler de ‘Hayır’ diyenler de bilinçli tercih yapsın istiyoruz. Biz gerçek, çıplak bilgiyi vermeye çalışıyoruz ki sizler de kararınızı sağlıklı bir şekilde verebilesiniz” dedi.

Kısa konuşmasının ardından Prof. Alkan “Avrupa Birliği- Türkiye ilişkileri ve Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin tartışmalar” konu başlığındaki sertifika programının ilk sunumunu gerçekleştirdi.