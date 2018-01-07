Alman bakandan Çavuşoğlu’na Türk çayı servisi 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı’nda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ve Gabriel iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na eliyle Türk çayı ikram etti. İlk defa evinde yabancı bir bakanı ağırlayan Gabriel, sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.
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