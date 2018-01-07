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Alman bakandan Çavuşoğlu’na Türk çayı servisi 

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na eliyle demleme Türk çayı ikram etti

Alman bakandan Çavuşoğlu’na Türk çayı servisi 

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na eliyle demleme Türk çayı ikram etti

07 Ocak 2018 Pazar 12:29
Alman bakandan Çavuşoğlu’na Türk çayı servisi 
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı’nda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bir araya geldi.  Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ve Gabriel iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na eliyle Türk çayı ikram etti. İlk defa evinde yabancı bir bakanı ağırlayan Gabriel, sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAlmanyaSigmar GabrielMevlüt ÇavuşoğluAlman Bakan
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