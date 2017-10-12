Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN 37 yıllık rüyası olan Teleferik Projesi dün düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, yaptığı açıklamada, "Alanya Belediyesi'nin 37 yıllık bir hayali gerçekleştirdiği teleferik açılışına katıldık. Devlet ve millet el ele açılışımızı yaptık. Üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve personelini kutluyorum. Teşkilatımızın sahada varlığıyla güç veren İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimini de tebrik ediyorum. Alanya bir Selçuklu şehridir. Alanya, Türkiye'den dünyaya açılan bir penceredir. Teleferik Alanya'Ya hayırlı olsun" dedi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin" diye konuştu.