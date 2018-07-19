ALKÜSEM’den POMEM sınavına hazırlananlara müjde

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM), kursiyerlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulmak için düzenlediği kurslar 7’de 70’e herkesin ilgisini çekiyor. ALKÜSEM eğitim-öğretim yılının bitmesiyle birlikte özellikle çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli ve keyifli geçirebilmeleri için donanımlı eğitmenlerle nitelikli eğitimler düzenliyor. Karakalem tenis ve basketbol, YDS-YÖKDİL, çocuklar için kodlama kursuna kadar nitelikli eğitim programları ile kursiyerler boş zamanlarını değerlendirme fırsatını yakalıyor.

ALKÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin, Çocuklar için kodlama kursunun yoğun ilgi gördüğünü ve gelen talepler doğrultusunda kursun ikinci kurunun da başarıyla tamamlandığını ifade etti. Ayrıca yaz tatili boyunca devam edecek tenis kurslarının başladığını, ardından da basketbol kursu ve POMEM (Polis Mesleki Eğitim Merkezi) Sınavı ve Spor Bilimleri Fakültesine hazırlanan öğrenciler için de Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıma eğitiminin başlayacağını belirtti.

ALKÜSEM tarafından düzenlenen kurslar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için https://alkusem.alanya.edu.tr adresi ziyaret edebilir.