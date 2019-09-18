ALKÜ'nün yeni rektörü Kalan'dan ilk mesaj

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tensipleri, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve YÖK Başkanımızın destekleriyle 18.09.2019 tarihi itibariyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış bulunmaktayım. Üniversitemizi uluslararası arenada hakkettiği konuma ulaştırmak için Alanyamız ve tüm paydaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizi bu göreve layık gören ve destek veren herkese şükranlarımı arz ederim. Rabbim, rızasını kazanacak hayırlı işler yapmayı nasip etsin inşallah!" dedi.

PROF. DR. EKREM KALAN KİMDİR?

14.03.1980 doğumlu olan Kalan, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi tarih bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede Ortaçağ Tarihi üzerine yaptı. Doktora eğitimini Rusya'da yer alan Kazan Federal Üniversitesi'nde Rusya Tarihi üzerine yaptı. Moğolistan Üniversitesi'nde okutman olarak başladığı eğitmenlik hayatında çeşitli üniversitelerde eğitim veren Prof.Dr Erdem Kalan, son olarak Akdeniz Üniversitesi'nde Tarih Bölümünde 'Ortaçağ Tarihi' eğitimi vermekte idi.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü görevine Atanan Ekrem Kalan , İlk ve orteöğreniminin ardından 1909 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 'nde Tarih bölümünü okumaya başladı.

2002 senesinde bu okulda nmezun olan Kalan , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde Yüksek Lisans yaptı. Kalan Yüksek Lisansını Ortaçağ Tarihi üzerinde 2003 ile 2005 seneleri arasında tamamladı.

Yüksek Lisans, "Cungar Hanlığının Siyasi Tarihi", MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Esntitüsü Ortaçağ Tarihi Aralık, 2005.

Daha sonra Kazan Devlet Üniversitesinde 2006 senesinde doktorasına başlayan Kalan , 2011 senesinde Tarih Fakültesi 'nde Rusya Tarihi üzerinde doktorasını tamamladı.

Doktora, "Torgovo-ekonomiçeskiye svyazi Ulusa Cüçi (Zolotoy Ordı) so stranami Vostoka v XIII – XIV vv.", Kazan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Rusya Tarihi Mayıs, 2011

Doktora, Kazan Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Rusya Tarihi, RUSYA, 2006-2011

Yüksek Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Estitüsü, Ortaçağ Tarihi, 2003-2005

Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, 1998-2002

ARAŞTIRMA ALANLARI

Genel Türk Tarihi

Orta Asya Türk Tarihi

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Genel Türk Tarihi

Kent Tarihi

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2019

Doç.Dr., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2015

Yrd.Doç.Dr., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2013

Arş.Gör., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2012

Çok iyi derecede Moğolca ve Rusça bilen Kalan iyi derecede İngilizce bilmektedir