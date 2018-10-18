ALKÜ’nün gururu oldu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sibel Bakbak, Stuttgart Üniversitesi bünyesinde ameliyat, tıbbi rehabilitasyon ve destek sistemleri için medikal robotik ve biyomedikal sistemler konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor. Tıbbi Cihazlar Teknolojisi Enstitüsü’nde (Institüt für Medizingeraetetechnik) yürütülen proje kapsamında, enstitüde geliştirilen aktif ortez testlerinin yapılabilmesi için otomatik kontrollü bir test standı geliştirilmektedir. Test standı, oturma kalkma hareketi ve merdiven çıkma hareketi konusunda kullanıcıya yardımcı olan aktif (motorlu) diz ortezlerinin, fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi için tasarlanmaktadır. Test standında, insan dizinin yaptığı hareketin simule edilmesi hedefleniyor. Simulasyon sırasında, stand üzerindeki algılayıcılardan alınan verilerin analizi yapılarak, ortezin bu hareketler sırasındaki etkinliği değerlendirilecektir.

‘DEĞERLİ BİR PROJE’

Konu hakkında bir değerlendirme yapan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, “Sayın hocamız önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Medikal cihazlar üzerine yapılan bu araştırma-geliştirme faaliyeti insan hayatını kolaylaştıracak önemli bir projedir. Yürütülen çalışmadan dolayı hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.