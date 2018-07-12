ALKÜ Hastanesi'nde SMS dönemi

YENİLİKÇİ ve etkili yönetim anlayışını kendilerine ilke edinen hastane yönetimi, dünyadaki dijital dönüşüme de ayak uydurarak hastanede SMS dönemini başlattı. Yeni uygulamayla birlikte hastalara e-reçete numaraları artık SMS’le veriliyor. 9 Temmuz 2018 tarihinde başlatılan bu yeni uygulama kolaylıkları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde sisteme yazılan reçetelerin numaralarını kaybeden hastalar, ya hastaneye gelmekte ya da ilaçlarını alamamaktaydı. Başlatılan yeni uygulamadan bugüne kadar 4 bin 568 hasta faydalandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, sistemin genişletilerek daha kapsamlı olacağının müjdesini verdi. Taşbaş, ”Ben ve ekibim daima ileriyi düşünmekte, hastalarımızın daha konforlu ve kaliteli hizmet alabilmesi adına onlara yenilikler sunmaktayız. Dijital devrin yaşandığı günümüzde bizlerde çağa ayak uydurarak hastalarımıza yeni bir hizmet sunduk. Hastalarımıza e-reçete şifrelerini telefonlarına SMS yoluyla göndermekteyiz. Bu uygulamadan faydalanabilmeleri için hastalarımızın tek yapması gereken sisteme doğru telefon numaralarını bildirmeleri olacaktır. Bu uygulamayı daha da genişleterek hasta randevuları, tahlil sonuçları, ultrason, görüntüleme bilgilerini göndermeyi hedeflemekteyiz. Hastalar, ‘Benim saatim geldi mi?’ ya da ‘Sonucum çıktı mı?’ gibi soruları yöneltmek zorunda kalmayacak. Yeni uygulamayla birlikte hem hastaların hem de doktorların konforunu arttırmayı planlamaktayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 17:13