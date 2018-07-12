ALKÜ Hastanesi'nde SMS dönemi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalarına e- reçete şifrelerini SMS’le ulaştırmaya başladı. Yeni uygulama, şifrelerini kaybeden hastaların mağduriyetini de ortadan kaldırıyor

ALKÜ Hastanesi'nde SMS dönemi
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YENİLİKÇİ ve etkili yönetim anlayışını kendilerine ilke edinen hastane yönetimi, dünyadaki dijital dönüşüme de ayak uydurarak hastanede SMS dönemini başlattı. Yeni uygulamayla birlikte hastalara e-reçete numaraları artık SMS’le veriliyor. 9 Temmuz 2018 tarihinde başlatılan bu yeni uygulama kolaylıkları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde sisteme yazılan reçetelerin  numaralarını kaybeden hastalar, ya hastaneye gelmekte ya da ilaçlarını alamamaktaydı. Başlatılan yeni uygulamadan bugüne kadar 4 bin 568 hasta faydalandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, sistemin genişletilerek  daha kapsamlı olacağının müjdesini verdi. Taşbaş, ”Ben ve ekibim daima ileriyi düşünmekte, hastalarımızın daha konforlu ve kaliteli hizmet alabilmesi adına  onlara  yenilikler sunmaktayız. Dijital devrin yaşandığı günümüzde bizlerde çağa ayak uydurarak hastalarımıza yeni bir  hizmet sunduk. Hastalarımıza  e-reçete şifrelerini telefonlarına SMS yoluyla göndermekteyiz. Bu uygulamadan faydalanabilmeleri için  hastalarımızın tek yapması gereken sisteme doğru telefon numaralarını  bildirmeleri olacaktır. Bu uygulamayı daha da genişleterek hasta randevuları, tahlil sonuçları, ultrason, görüntüleme bilgilerini göndermeyi hedeflemekteyiz.  Hastalar, ‘Benim saatim geldi mi?’ ya da ‘Sonucum çıktı mı?’ gibi soruları yöneltmek zorunda kalmayacak. Yeni uygulamayla birlikte hem hastaların hem de doktorların konforunu arttırmayı planlamaktayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 17:13
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